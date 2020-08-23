عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد أبلغ رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، بأنه لا يرى نفسه في صفوف البارسا الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والسكرتير الفني رامون بلانيز وكومان يريدون استمرار ميسي مع البارسا.

وتابعت الصحيفة، أن بارتوميو يرى أن ميسي غير قابل للبيع، وإذا طلب اللاعب الأرجنتيني المغادرة، سيطلب الرئيس منه تسديد الشرط الجزائي في عقده المقدر نحو 700 مليون يورو.

وهناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميسي، على رأسهم إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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