ميدو: سيد عبدالحفيظ فكهاني كلام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وصف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأنه "فكهاني كلام"، وذلك عقب خسارة الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الزمالك، مساء أمس ضمن منافسات الدوري.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "أعترف بنجاح عبدالحفيظ في استدراج الزمالك الموسم الماضي، ولكنه "فكهاني كلام"، وأمير مرتضي يتفوق عليه بكثير في الجانب الإداري".

وأشاد بمستوى أشرف بن شرقي، وما يقدمه مع نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لاعب مُحترف كما يجب أن يكون، وأن خِبراته أضافت الكثير للزمالك ونقطة فارقة في القمة.

كما أثنى على مصطفى محمد، مؤكدا أنه مهاجم مثالي ورأس حربة رقم 9 كما يجب أن يكون.

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