صلاح عبد الله: "ما توقعتش فوز الزمالك على الأهلي"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان صلاح عبد الله، أنه لم يتوقع فوز الزمالك على الأهلي بهذه النتيجة الكبيرة، وعدم توقعه نتائج مباريات الفريقين خاصة الفترة الأخيرة.

وأكد في تصريحات إعلامية أن الزمالك كان لديه الإصرار والثبات لتحقيق الفوز بالدليل الترابط والعودة بعد تعادل الأهلي بالهدف الأول.

ووصف هدف مصطفى محمد بالـ"عبقري" وأن اللاعب نجح في الحفاظ على توازنه مع كرة الهدف الثاني بمهارة عالية.

وأوضح أن الهدف من أجمل الأهداف التي شاهدها رغم وجود دفعة من اللاعب ياسر إبراهيم إلا أنه استطاع الحفاظ على توازنه وتسجيل هدف عالمي.




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