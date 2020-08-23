يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ميسي









أشارت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان ميسي قد اجتمع مع رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، وأخبره بأنه لا يرى نفسه في البارسا الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن يوفنتوس يتابع من بعيد وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس مغرم بضم ميسي، من أجل تكوين ثنائية تاريخية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



