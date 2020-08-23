هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور  رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن التعاقد فريقه مع رمضان صبحى، أمر وارد حدوثه لامتلاك اللاعب شخصية قوية وموهبة عالية. 


وقال  منصور فى تصريحاته عبر قناة TEN: "ضم رمضان صبحى؟ لا تنظر للأمور بالشكل الظاهر فقط".

وتابع: "هل تتذكرون عندما ناور أنور السادات فى حرب 73؟ ولما يتوقع أى أحد أنه سيحارب هذا اليوم؟".

يذكر أن الأهلي أعلن ان اللاعب أبلغ ادارة القلعة الحمراء بأنه يرغب في الانتقال لنادي بيراميدز.

وحقق نادي الزمالك انتصار كبير بالأمس على غريمه التقليدي النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. 

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