أمير كرارة يعايد زوجته في عيد ميلادها بكلمات رومانسية

عايد الفنان أمير كرارة، زوجته برسالة رومانسية وذلك بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق كرارة على صورته مع زوجته قائلا: "كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي وعقبال مية سنة ويخليكي لينا".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل محبيه وعدد كبير من المشاهير الذي قاموا بتهنئتها عبر خاصية التعليقات.





يذكر أن أمير كرارة قد حقق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" والذي جسد فيه قصة حياة الشهيد البطل المنسي.