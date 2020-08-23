ميدو ينفعل بسبب مؤمن زكريا: من المسؤول عن عدم التأمين عليه؟

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انفعل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بسبب حالة التجاهل التي يعاني منها مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي يعاني من إصابة مزمنة في الأعصاب.

وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "مؤمن زكريا واحد من ضمن مجموعة كبيرة بتعاني ومحدش بيسمعلها، ويجب مُحاسبة المسؤول عن عدم تأمين اللاعب".

أضاف: "أين دور جميعة اللاعبين المحترفين في أزمة مؤمن زكريا ولماذا ينتظر الأهلي موافقة وزارة الشباب والرياضة حتى يحصل اللاعب على مستحقاته وفي الخارج يتم التأمين على اللاعب بالشكل الأمثل".

ووجه ميدو نصيحة أخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي عقب هزيمة الفريق الأحمر أمام الزمالك أمس في الدوري:" يجب أن يكون لديك أساس ولا يمكنك أن تشتري خبرة من السوبر ماركت كما يقول الإنجليز لذلك كان يجب أن يتم الحفاظ على القوام الأساسي بالشكل الأمثل".

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