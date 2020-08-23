خطة نارية من إنتر ميلان للتعاقد مع ميسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم، تفاصيل مساعي نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.


وتكهنت عدة وسائل إعلام كتالونية، باحتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة خلال الفترة الحالية، بعد الجلسة التي جمعته بالمدرب الجديد رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

ووفق جريدة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مجموعة "سونينيج" الصينية، المساهم الأكبر في ملكية إنتر ميلان، تسعى لجلب المزيد من الرعاة، لإقناع ميسي بالذهاب للإنتر.

وأضافت الصحيفة، أن شركة "بيريلي الداعم التاريخي لإنتر ميلان، مستعد لتجهيز عرض خرافي لبرشلونة، للتعاقد مع ميسي.


يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة، ممتد حتى صيف عام 2021.

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