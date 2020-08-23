الزمالك يرفع عرضه لضم نجم بيراميدز

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن النادي جدد طلبه لإدارة فريق بيراميدز، لضم نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد دونجا، خلال سوق الانتقالات.

وكشف المصدر، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، على تواصل دائم مع مجلس إدارة بيراميدز ووكيل اللاعب، للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض 30 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب، علماً بأنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ينتهي في صيف 2024.


وشدد المصدر، أن نادي بيراميدز سيؤجل مفاوضات بيع اللاعب لما بعد انتهاء لقاءات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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