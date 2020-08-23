تطورات صفقة انتقال كوليبالي لمانشستر سيتي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادى نابولي الإيطالي لصفوف نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادى مانسشتر سيتي قد حسم صفقة انتقال اللاعب السنغالي لصفوفه من نظيره نادى نابولي الإيطالي بعد مفاوضات استغرقت أكثر من شهر.

وأضافت التقارير أن الصفقة على وشك الانتهاء بعد موافقة نادى نابولي الإيطالي على عرض نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي بلغ 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب السنغالي هذا الصيف.

يذكر أن جوارديولا قد أصر على ضم كوليبالي خلال هذا الصيف لتعزيز خط دفاع النادي الإنجليزي بالموسم الجديد رغم ضم أيضا المدافع الهولندي آكي من صفوف نادي بورنموث الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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