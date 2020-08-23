عاصي الحلاني يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره مع نجله

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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يعود الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، من جديد لتقديم ديو مع نجله الوحيد وليد، الذي يحب دائما يشاركه كل تفاصيل حياته الفنية.

وانتهى الحلاني، من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى.

ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.

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