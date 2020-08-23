بعد موقعة القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، فوزا أمام نظيره الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

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