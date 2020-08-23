نهائي الأبطال.. توخيل يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ





استقر توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد فى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: نافاس.





خط الدفاع: كيمبابي، كاريرا، سيلفا، خوان بيرنات.





خط الوسط: إدريسا جي، ماركينوس، هيريرا.



