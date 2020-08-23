مدرب الاتفاق: نواجه الرائد من أجل الفوز

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تحدث أحمد المالكي مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن مواجهة الرائد واقتناص النقاط الثلاث.

ويلتقي الاتفاق مع ضيفه الرائد بعد غد الاثنين في الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأشار المالكي إلى أن فريقه يدرك قوة المنافس خاصة وأنه ينافس على المراكز المتقدمة بدليل نتائجه الإيجابية الأخيرة؛ إلا أن عزيمة لاعبي الفريق قوية للعودة إلى طريق الانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب التونسي نعيم السليتي لاعب خط الوسط اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بالنادي.

وأكد: "استعداداتنا للمباراة سارت بشكل جيد خاصة وأنها مباراة مهمة أمام فريق قوي ومتطور".

وأضاف: "سندخل المباراة بكامل احترامنا للرائد بهدف اقتناص النقاط الثلاث التي ستدفعنا للمنافسة على مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري".

من جانبه شدد السليتي على أهمية مباراة فريقه مع الرائد، كون طموح الفريقين المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الدوري، مؤكدا أن الاتفاق سيخوض المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.

يذكر أن الفريق أجرى مرانه الرئيسي اليوم على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، واستهل المدرب الوطني خالد العطوي التدريب بكلمة تحفيزية للاعبي الفريق، ثم أجرى اللاعبون تدريبات لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعد ذلك خاض الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

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