ابن الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده بعد إصابته بجلطة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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استغاث نجل الفنان محمد قشطة، لإنقاذ والده بعد إصابته بجلطة وتوقف النصف الشمال عن الحركة.

وقال هشام قشطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع عبر شاشة قناة "سي بي سي": "والدي منذ 8 شهور أصيب بلجطة وتوقف النصف الشمال عن الحركة، بالإضافة إلى أنه وقع على الأرض وأصيب بكسر في الحوض".

وأضاف أنهم توجهوا به لمستشفى التأمين الصحي، وتم استخراج علاج على نفقة الدولة، وتم تحديد موعد لإقامة عملية ولا بد أن يصوم، وفي اليوم الثاني اكتشف أن والده حصل على حقنة السيولة وأكدوا أنه سيتم تأجيل العملية.

وتابع:"المستشفى مقالتليش أنها هتأجل العملية، وعملوا فحص اكتشفوا أن عنده التهابات في الصدر، وشكوا أن عنده كورونا، ومفيش أصلا حد عندنا عنده كورونا، والمفروض أنهم طالبين أن يتم عمل المسحة برة، لكن هو للأسف مش قادر يتحرك ومينفعش ننقله".

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، إنه سيتم عمل كل اللازم له من أجل الاطمئنان على حالته، وتم عمل مسحة كورونا والنتيجة سلبية، وسيتم تحديد موعد للعملية في أقرب وقت".

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