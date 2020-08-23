حازم إمام: كنا نتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وأهدي الفوز للجماهير البيضاء

حازم إمام: كنا نتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وأهدي الفوز للجماهير البيضاء
الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:36 ص
رقية صلاح
Advertisements
أكد حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يتوقع الفور بنتيجة أكبر على الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ونجح الزمالك من تحقيق الفوز علي منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.
وقال إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله على الفوز، والأداء والنتيجة، ولم يبخل أي لاعب داخل الملعب على الزمالك في بأي شيء".
وأضاف :"قمنا بالاستعدا جيدا للمباراة لأنها تعد بطولة بعيدا عن الدوري بالكامل".
وواصل تصريحاته :" لا يوجد شئ اسمه حظ في كرة القدم، واثبتنا أن بطولة السوبر المصري حصدناها بالجهد، ومباراة الدور الأول التي لم نحضرها بسبب خوف المستشار مرتضي من المشاحنات بين اللاعبين، والزمالك لا يخاف وأهدي الفوز للإدارة واللاعبين والجماهير".
وأنهي حديثه :"الدوري لم ينتهي والفوز سيعطينا حافز لبطولة إفريقيا ودفعه معنوية عالية، وتوقعنا الفوز بنتيجة أكبر من ذلك لكن ثلاث أهداف جيدين".