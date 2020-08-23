عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا









قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد.





وأكد عصام الحضري في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبين الزمالك".



