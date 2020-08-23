عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد. 

وأكد عصام الحضري في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبين الزمالك".

وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف"

أخبار تهمك

بشرى سارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأحد

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 5 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية