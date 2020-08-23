بنيولوك جديد.. ريم البارودي في أحدث ظهور لها (صورة)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحرص الفنانة ريم البارودي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها في أحدث إطلالاتها.
 
وظهرت في الصورة بإطلالة بنفسجية، حيث اعتمدت على فستان مكشوف، ومكياج جريء أظهر ملامحها بشكل جيد، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
بنيولوك جديد.. ريم البارودي في أحدث ظهور لها (صورة)
بنيولوك جديد.. ريم البارودي في أحدث ظهور لها (صورة)

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرفع عرضه لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية