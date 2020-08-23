بنيولوك جديد.. ريم البارودي في أحدث ظهور لها (صورة)

وظهرت في الصورة بإطلالة بنفسجية، حيث اعتمدت على فستان مكشوف، ومكياج جريء أظهر ملامحها بشكل جيد، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

تحرص الفنانة ريم البارودي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت ريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها في أحدث إطلالاتها.