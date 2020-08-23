ميدو: أيمن اشرف لا يصلح للعب في مركز المساك









قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يصلح للعب في مركز المساك.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "أيمن أشرف ترك أسامة فيصل في الهدف الثالث وذلك لعدم خبرته في مركز المساك وهذا يدل أنه ظهير أيسر وليس مساك".





وتابع: "أما عن الزمالك، فكارتيرون نجح في تطوير هيكلة الزمالك واللاعبين وخاصة اوناجم الذي أصبح أفضل وهو لاعب خطير لا يقل عن بن شرقي ولكن كان يحتاج للانسجام أكثر".



