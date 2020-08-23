حمادة أنور: أمير مرتضى منع الأزمات في الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أمير مرتضى، مدير الكرة بنادي ميت عقبة، نجح في القضاء على الأزمات داخل النادي وخاصة بين المدير الفني للفريق ومجلس الإدارة.

وأكد حمادة أنور في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "أمير مرتضى هو حلقة وصل ناجحة بين مرتضى منصور رئيس النادي وكارتيرون مدرب الفريق وهو ما منع الأزمات".

وأوضح: "كان في الوقت السابق نرى أزمات بين المدرب ومجلس الإدارة وذلك اختفى بفضل أمير مرتضى والزمالك نجح بعدها لفصل الإدارة عن الجهاز الفني

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