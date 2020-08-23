هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة









قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطأ في التشكيل الذي بدأ به في لقاء القمة اليوم.





وأكد هشام حنفي في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "كان هناك لخبطة في الملعب بتشكيل النادي الأهلي خلال لقاء القمة اليوم ولم يكن هناك حلول هجومية".



