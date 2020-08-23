هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطأ في التشكيل الذي بدأ به في لقاء القمة اليوم. 

وأكد هشام حنفي في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "كان هناك لخبطة في الملعب بتشكيل النادي الأهلي خلال لقاء القمة اليوم ولم يكن هناك حلول هجومية".

وتابع: "فايلر ظلم أفشة والأخير لا يجيد اللعب كمهاجم ولا يلعب كجناح وأجايي كان دون المستوى، ورأينا ديانج يلعب في مركز الجناح الأيمن وحصل على إنذار غريب لوقوعه داخل منطقة جزاء الخصم لقلة خبرته".

أخبار تهمك

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 35 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 5 ساعات

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بشرى سارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأحد

منذ 34 دقيقة

"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية