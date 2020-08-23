ميدو: يجب محاسبة المسؤول عن عدم التأمين على مؤمن زكريا واللاعب يستحق 15 مليون









قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن هناك مسألة قانونية ضد المسئولين لعدم التأمين على مؤمن زكريا.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو مؤمن زكريا متأمن عليه، كان يستحق حاليا الحصول على 15 مليون جنيه، دون الحاجة إلى طلب موافقة وازرة الرياضة لصرف راتب اللاعب".



