ميدو: يجب محاسبة المسؤول عن عدم التأمين على مؤمن زكريا واللاعب يستحق 15 مليون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن هناك مسألة قانونية ضد المسئولين لعدم التأمين على مؤمن زكريا.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو مؤمن زكريا متأمن عليه، كان يستحق حاليا الحصول على 15 مليون جنيه، دون الحاجة إلى طلب موافقة وازرة الرياضة لصرف راتب اللاعب".

وتابع: "يجب محاسبة المسئولين لعدم التأمين على اللاعبين، فالاندية لا تؤمن على اللاعبين بسبب الجشع فكل نادي مطالب بدفع 6% فقط من قمية عقد اللاعب للتأمين على اللاعب وهي قيمة لا تذكر".

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