نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطا بالتشكيل الذي دفع به.

وأكد ضياء السيد في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر اخطا ويجب تحمل نتيجة خطأه وهي الهزيمة".

وتابع: "الزمالك ضغط ولعب في الشوط الأول والأبيض يمتلك لاعبين جيدين نجحوا في إنهاء المباراة وخاصة الشوط الأول".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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