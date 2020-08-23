موعد الإعلان الرسمي لصفقة تشيلسي الجديدة





حسم نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد ضم كل من حكيم زياش من صفوف أياكس أمستردام الهولندي وتيمو فيرنر من صفوف لايبزيج الألماني.





ونجح تشيلسي فى الاتفاق مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي لإنتقال الظهير الأيسر للفريق بن تشيلويل الى صفوف البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وحسب ما ذكرته التقارير البريطانية اليوم أن صفقة انتقال بن تشيلويل من صفوف نادي ليستر سيتي إلى تشيلسي قد تمت والإعلان الرسمي لها سيكون هذا الأسبوع.



