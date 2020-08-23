صحفي اسباني يهاجم أندية الليجا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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هاجم فآرونا الصحفي الإسباني فى جريدة آس أندية الدوري الاسباني ليجا بعد الآداء السئ الذي ظهروا عليه فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فارونا:"مقرف ماحدث للأندية الإسبانية في البطولة الأوروبية هو أمر مقرف وسيء ومحزن،الريال بالذهاب والإياب يخرج بطريقة مخجلة امام مانشستر سيتي السيتي".

وأضاف:"أتليتكو مدريد يخرج أمام فريق مغمور مثل لايبزيج الألماني ، والبارسا يخرج بإهانة وصفعة للجميع ، أندية الليجا عليها أن تتحسن فى السنوات المقبلة".

يذكر أن نادى إشبيلية الأسباني قد حقق لقب الدوري الاوربي بعد الفوز فى المباراة النهائية على حساب نظيره نادى إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3 / 2.

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