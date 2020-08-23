صحفي اسباني يهاجم أندية الليجا





هاجم فآرونا الصحفي الإسباني فى جريدة آس أندية الدوري الاسباني ليجا بعد الآداء السئ الذي ظهروا عليه فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وقال فارونا:"مقرف ماحدث للأندية الإسبانية في البطولة الأوروبية هو أمر مقرف وسيء ومحزن،الريال بالذهاب والإياب يخرج بطريقة مخجلة امام مانشستر سيتي السيتي".





وأضاف:"أتليتكو مدريد يخرج أمام فريق مغمور مثل لايبزيج الألماني ، والبارسا يخرج بإهانة وصفعة للجميع ، أندية الليجا عليها أن تتحسن فى السنوات المقبلة".



