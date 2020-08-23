"مش هسيب حقي".. زوج هالة صدقي يثير الجدل من جديد بشأن إنكار نسب أبنائه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد المحامي سامح سامى، زوج الفنانة هالة صدقي السابق، أنه لن يتنازل عن رفعه قضية ضد الأخيرة وإنكاره بأنها هي إم اطفالة، لافتًا إلى أنه يقدم استغاثته للنائب العام لكي يساعده لمعرفة من هي أم أبنائه.

وقال خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفنانة هالة صدقي؛ قامت باستخدام بويضات سيدة أخرى، وأنها لست ام أبنائه طالبها بأجراء تحليل DNA موضحاً أنه لايريد اكثر من حقة ويعرف من هي أم أبنائه.

وجدد تأكيده أنه سيقيم دعوى قضائية ضد هالة صدقي قائلا: "دي قضيتي وانا مش هسيب حقي".

تحدث صالح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي، عن ما آثار الجدل في الأيام القليلة الماضية حول تشكيك زوج هالة صدقي في نسب أبنائه.

وقال "السقا" في المؤتمر المنعقد اليوم موضحا أن ما يهمه هو مصلحة الأبناء، ويجب عليهم المحافظة على هؤلاء الأطفال من المشاكل النفسية قائلا: "أرجوكي لو تستطيعي أن تتنازلي عن جزء من حقوقك الشخصية لرءب هذا الصدع بينكي وبين زوجك".



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