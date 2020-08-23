جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
يخضع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة، خلال إحدى الكرات المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلي

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك على إصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة، حيث يخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب محمد عبد الشافي عن المستطيل الأخضر في مدة قد تصل إلى ٨ أسابيع.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 4 ساعات

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأحد

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية