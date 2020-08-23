جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

يخضع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة، خلال إحدى الكرات المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلي





وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك على إصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة، حيث يخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.





ومن المقرر أن يغيب محمد عبد الشافي عن المستطيل الأخضر في مدة قد تصل إلى ٨ أسابيع.



