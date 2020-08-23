طبيب: لن تحدث موجة ثانية لكورونا في هذه الحالة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:12 ص
فيروس
فيروس
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تختلف من دولة لدولة، لافتًا إلى أن الموجة الثانية تعني انخفاض أعداد الإصابات جدًا ثم زيادتها مرة أخرى.

وتابع "عقبة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "بالإدارة السليمة وعدم تحور الفيروس سيتم السيطرة على فيروس كورونا ولن تحدث موجة ثانية".

وكشف رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أسباب تراجع أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا إن السبب الحقيقي وراء تراجع الإصابات هو الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة بشكل متزامن.

وأشار "عقبة"، إلى أن رئيس الدولة خصص 100 مليار جنيه لمكافحة جائحة كورونا منذ أول ظهور للفيروس، لافتًا إلى أنه كان هناك تعاون بين الوزارت المختلفة ووزارة الصحة وجيشها الأبيض لصد حالات كورونا إلى جانب التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، متابعًا: "نحصد الآن كل هذه النتائج وبدأت الأعداد تقل بشكل ملحوظ".

إحصائيات كورونا بمصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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