طبيب: لن تحدث موجة ثانية لكورونا في هذه الحالة





قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تختلف من دولة لدولة، لافتًا إلى أن الموجة الثانية تعني انخفاض أعداد الإصابات جدًا ثم زيادتها مرة أخرى.





وتابع "عقبة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "بالإدارة السليمة وعدم تحور الفيروس سيتم السيطرة على فيروس كورونا ولن تحدث موجة ثانية".





وكشف رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أسباب تراجع أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا إن السبب الحقيقي وراء تراجع الإصابات هو الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة بشكل متزامن.





وأشار "عقبة"، إلى أن رئيس الدولة خصص 100 مليار جنيه لمكافحة جائحة كورونا منذ أول ظهور للفيروس، لافتًا إلى أنه كان هناك تعاون بين الوزارت المختلفة ووزارة الصحة وجيشها الأبيض لصد حالات كورونا إلى جانب التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، متابعًا: "نحصد الآن كل هذه النتائج وبدأت الأعداد تقل بشكل ملحوظ".



