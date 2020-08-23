رشوان توفيق: "التمثيل زمان كان بالموهبة مش بالوسامة"













عبر الفنان القدير رشوان توفيق، عن حبه الشديد للتمثيل وعشقه الكبير لهذا النوع من الفن.وقال رشوان، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة قناة "TN": "أنا لم أحب فى حياتي سوى التمثيل وكنت من أوائل من افتتحوا الدراما فى التليفزيون".وتابع: "التمثيل زمان مكنش بالوسامة، لكن بالموهبة، ولكن لا بد من رؤية الممثل على المسرح أولا، والتثميل زمان مكنش فيه فلوس زي الكورة.وأضاف:"عادل إمام موهوب من يومه وكان يمثل الدراما مثلما يمثل الكوميديا، موضحا: "أول عمل قدمه عادل إمام كان مشهد من جملة واحدة فى مسرحية "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال، وخلالها ظل الجمهور يضحك لمدة 10 دقائق من أداء عادل الكوميدى، وحينها "لقطه" الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى وضمه لفرقته مع الفنان الراحل فؤاد المهندس".وقال: "انصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عالى والاجتهاد فى المنزل، موضحا أنه يتابع ياسر جلال، وأنه شعر ببزوغ نجمه".وعن حياته حاليًا:"فى هذا السن يكلم الله كثيرا ومش عارف أحصي نعمه عليا، أصبحت أصحى من النوم أشكره على كل لحظة".