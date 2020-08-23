بعد موقعة القمة.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في الدوري (أرقام)





قاد الفرنسي باتريس كارتيرون فريق الزمالك للفوز على غريمه النادي الأهلي بنتيجة 3 / 1 في مباراة القمة 120 التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك في شباك النادي الأهلي (زيزو – مصطفي محمد – اسامة فيصل)، بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق (ياسر إبراهيم).





وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلي 42 نقطة لينفرد بـ"وصافة" الدوري الممتاز متفوقا بـ3 نقاط عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثالث، بينما بقي الأهلي على قمة الترتيب برصيد 56 نقطة.





ماذا قدم باتريس كارتيرون مع الزمالك؟





قاد كارتيرون الزمالك في 15 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم منذ توليه قيادة الفريق خلفًا لـ"ميتشو"، فاز في 9 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات، سجل فريقه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحصد 32 نقطة مع الفريق.





بينما خاض المدرب الفرنسي 7 مباريات مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 3 مباريات وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات، سجل فريقه 8 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، وقاد الفريق للدور نصف النهائي بالبطولة وسيواجه فريق الرجاء المغربي.





قاد الفريق بكأس السوبر المصري ضد الأهلي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4 / 3 وتوج بلقب البطولة.





كما حصد المدرب الفرنسي مع الزمالك كأس السوبر الإفريقي أيضا حيث تغلب على فريق الترجي التونسي 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.





وقاد الفريق الأبيض في مباراة وحيدة بكأس مصر ضد الشرقية وفاز بها 3 / 1 وصعد بالفريق لدور الـ16 بالبطولة ولكنها متوقفة حاليا بسبب فيروس كورونا.



