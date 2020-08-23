بعد خسارته التحدي.. حسن شاكوش يرقص على أغنية "نادي الزمالك" (فيديو)







ونشر حسن، مقطع فيديو له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يرقص ومعلنًا خسراته للتحدي".





وعلق قائلًا: "حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على اغنية نادي الزمالك".



ونال مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"هاردلك يا نجم" وأضاف آخر"شكلي هحب الأهلي عشانك".





أضطر مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش الرقص على أنغام نادي الزمالك، وذلك بعدما تحدى عمر كمال بفوز نادي الأهلي وحدث العكس حيث فاز نادي الزمالك.