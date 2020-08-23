أمير مرتضى: الزمالك لديه القدرة في الحفاظ على لاعبيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على أن الأبيض لم يهرب من مباراة الدور الأول، التي احتسبت لصالح الأهلي.

وتابع أمير مرتضى في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار، "البعض قال أن الزمالك هرب من مباراة الدور الأول أمام الأهلي،  وسخر من عدم حضورنا، وها نحن حضرنا".

وواصل، "لم نحضر اللقاء لأننا كنا نرى أنه إذا تمت إقامته، فإن هذا سيضر بالفريقين، والزمالك لم يهرب من أحد، ولكن في النهاية نجحنا في الرد على الشائعات المغرضة التي طالت الفريق خلال الأيام الماضية".

وأشاد بما قدمه لاعبو الزمالك، مشيرا إلى أن الجيل الحالي على وجه الخصوص يمتلك الشخصية والثقة، وقد نجحوا في أن يسيطروا على أعصابهم، رغم الضغوط الواقعة عليهم والشائعات التي طالتهم خلال الفترة الأخيرة.

واستكمل، "مع احترامي لجميع الأندية، من وجهة نظري في حال قررنا أن نصارع للتعاقد مع لاعب محلّي، فأعتقد أنه من الأفضل أن أفعل ذلك مع لاعب ناشئ ونعطي له الثقة لكي يفيد الزمالك فيما بعد، الأبيض يمتلك كنوز في قطاع الناشئين".

واتم حديثه، "الزمالك قادر على الحفاظ على نجومه، إضافة إلى التعاقد مع أي لاعب يُريده". 

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان فاز على الأهلي مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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