طبيب يكشف علاقة فيروس كورونا بالإصابة بالجلطات (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا تجعل معاملات الأكسدة تزيد مما يزيد من التعرض لالتهابات الأوعية الدموية حدوث جلطات.





وأضاف "عقبة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وجود الفيروس يؤثر على كمية الأكسجين الموجودة، متابعًا: "مش كل الناس إللي بتصاب بفيروس كورونا لديها استعداد للتجلط"، لافتًا إلى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا مختلفة.





وأشار إلى أن مناعة القطيع تجعل فرص انتشار المرض أقل إذا زاد عدد المصابين بالفيروس؛ لأنها تجعل هناك أجسام مضادة مثل فكرة تطعيم شلل الأطفال الذي يكون عن طريق اللقاح، متابعًا: "لو 60% من الناس اتصابوا هيكون فرص الإصابات التانية أقل".



