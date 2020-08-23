طبيب يكشف علاقة فيروس كورونا بالإصابة بالجلطات (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا تجعل معاملات الأكسدة تزيد مما يزيد من التعرض لالتهابات الأوعية الدموية حدوث جلطات.

وأضاف "عقبة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وجود الفيروس يؤثر على كمية الأكسجين الموجودة، متابعًا: "مش كل الناس إللي بتصاب بفيروس كورونا لديها استعداد للتجلط"، لافتًا إلى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا مختلفة.

وأشار إلى أن مناعة القطيع تجعل فرص انتشار المرض أقل إذا زاد عدد المصابين بالفيروس؛ لأنها تجعل هناك أجسام مضادة مثل فكرة تطعيم شلل الأطفال الذي يكون عن طريق اللقاح، متابعًا: "لو 60% من الناس اتصابوا هيكون فرص الإصابات التانية أقل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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