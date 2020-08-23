بعد هزيمة الأهلي.. رامي صبرى يوجه رسالة للزملكاوية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان رامي صبري، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تهنئة لنادى الزمالك بعد فوزه أمس على النادى الأهلى بثلاثية مقابل هدف، قائلًا: "مبروك لنادي الزمالك العظيم".

يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

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