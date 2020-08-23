تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونيخ في نهائي الابطال علاء خليف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونيخ الألماني مساء الأحد، على ستاد "ذا لوز" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

فريق باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على لايبزيج الألماني 3 / 0 في الدور نصف النهائي، بينما صعد فريق بايرن ميونيخ بعد تخطي عقبة أولمبيك ليون بنفس النتيجة.

ويبحث فريق باريس سان جيرمان عن التتويج باللقب الثاني لفرنسا بالبطولة الأوروبية، بعد تتويج فريق أولمبيك مارسيليا باللقب عام 1993 على حساب إيه سي ميلان الإيطالي بالفوز عليه بنتيجة 1 -0.

ومن المنتظر أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراته ضد بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمي: سيرخيو ريكو
خط الدفاع: خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير
خط الوسط: أندير هيريرا - ماركينيوس - ماركو فيراتي
خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار - أنخيل دي ماريا
وتبدأ أحداث المواجهة المثيرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، على ملعب "ذا لوز" بالبرتغال، وستذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

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