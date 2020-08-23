وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:04 ص
وزير السياحة يصل الغردقة
وزير السياحة يصل الغردقة
محمد طه
Advertisements
وصل مطار الغردقة الدولى، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، يرافقه زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك مطار الغردقة الدولي بعد استئناف مصر للحركة السياحية الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالغردقة بالإضافة إلى تفقد متحف الغردقة وعدد من الفنادق ومستشفى بالغردقة وبعض من مراكز الغوص بمدينة الغردقة.

وتبدأ جولة وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية صباح اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية بفندق الإقامة، ثم تفقد متحف آثار الغردقة، والانتقال لتفقد إحدى المستشفيات يعقبه تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بشرى سارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأحد

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 3 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

أولى خسائر كورونا الثقافية... سرقة لوحة نادرة من متحف هولندي

وزير السياحة يكشف سر إغلاق "البوفيه المفتوح" في الفنادق (فيديو)

تفاصيل ظهور أول حالة حاملة لـ"كورونا" بين السياحة الداخلية بالغردقة

وزير السياحة يوضح الإجراءات الجديدة لعودة الحركة (فيديو)

شاهد.. الاستعدادات النهائية لاستقبال أول رحلة طيران دولية بالغردقة (فيديو وصور)

وزير السياحة يغلق ٣ فنادق بالغردقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية