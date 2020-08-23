وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة (صور)

وصل مطار الغردقة الدولى، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، يرافقه زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك مطار الغردقة الدولي بعد استئناف مصر للحركة السياحية الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.





ومن المقرر أن يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالغردقة بالإضافة إلى تفقد متحف الغردقة وعدد من الفنادق ومستشفى بالغردقة وبعض من مراكز الغوص بمدينة الغردقة.





وتبدأ جولة وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية صباح اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية بفندق الإقامة، ثم تفقد متحف آثار الغردقة، والانتقال لتفقد إحدى المستشفيات يعقبه تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.