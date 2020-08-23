موعد نهائي دوري الأبطال.. تعرف على توقيت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان بايرن ميونيخ قد تأهل للدور النهائي، بعد تخطي عقبه ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور النهائي، بعد إقصاء فريق لايبزيج الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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