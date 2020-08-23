"طبيب" يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع إصابات كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أسباب تراجع أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا إن السبب الحقيقي وراء تراجع الإصابات هو الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة بشكل متزامن.





وأشار "عقبة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن رئيس الدولة خصص 100 مليار جنيه لمكافحة جائحة كورونا منذ أول ظهور للفيروس.





وأشار إلى أنه كان هناك تعاون بين الوزارت المختلفة ووزارة الصحة وجيشها الأبيض لصد حالات كورونا إلى جانب التزام المواطنين بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، متابعًا: "نحصد الآن كل هذه النتائج وبدأت الأعداد تقل بشكل ملحوظ".



