التعليم العالي: 4 آلاف طالب قدموا في تنسيق الجامعات الأهلية خلال يوم (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم خلال أول أيام فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة،





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن 15 ألف طالب سجلوا رغباتهم اليوم من الشعب الثلاث العلمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، لافتا إلى أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى يصل إلى 149 ألف طالب.





ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك 4 آلاف طالب قدموا بتنسيق الجامعات الأهلية في اليوم الأول لإطلاق الموقع الإليكتروني.





في سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر أنشأت خلال عامين صروح تعليمية عملاقة، بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وهى عبارة عن جامعات أهلية غير هادفة للربح.





وأشار "عبدالغفار"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية سيكون أقل من الكليات الخاصة بنحو 5%، موضحا، أن هناك امتحانات للقبول بالجامعات الأهلية، حيث لا تعتمد الجامعات الأهلية على مجموع الثانوية العامة فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غدا السبت الموافق 22-8-2020.





وقالت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية: "بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020".





وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.





ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.





ويمكن التقديم للالتحاق بالجامعات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي بداية من الغد.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.





ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به في العام القادم 20222021.



