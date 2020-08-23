مي كساب تشوق متابعيها لعمل غنائي جديد مع زوجها أوكا





أعلنت الفنانة مي كساب، عن عمل غنائي جديد يجمعها بزوجها مطرب المهرجانات الشعبية "أوكا".حيث شاركت مي منذ قليل فيديو ترويجي للأغنية وكتبت: "1991 قريبًا"وفي سياق آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ودي عاجبك فيها إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان اشرف سالم، توزيع أوكا.وشاركت مي كساب جمهورها صورة للأهرامات مرسوم عليها علم لبنان وذلك لتعبر من خلالها عن مدي حزنها علي إنفجار بيروت.وكانت آخر أعمال مي الدرامية مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.https://www.instagram.com/p/CENTcvLj0iW/?igshid=z7h9zht5sp9g