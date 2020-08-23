عائشة بن أحمد لـ"الفجر الفني": أجسد أكثر من شخصية داخل "توأم روحي".. والشغل مع حسن الرداد مريح













أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم "تؤام روحي".وقالت عائشة بنت أحمد لـ"الفجر الفني" إنها تجسد في الفيلم أكثر من شخصية، لافتة إلى أن هذا الدور يعتبر جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل وهذا ماحمسها للمشاركة في العمل.وأشارت إلى أن التعاون مع الفنان حسن الرداد، أكثر من رائع، معبرة عن ذلك قائلة: "حسن جميل يحسسك إنك حد قريبه وأنت بتتعامل معاه وممثل مريح والشغل معه ممتع أوى".فيلم "توأم روحي"، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.