براميدز ينافس الأهلي على نجم الزمالك السابق





ذكرت تقارير صحفية أن محمد ابراهيم نجم مصر المقاصة يقدم آداء رائعاً مع فريقه منذ استئناف بطولة الدوري المحلي مما استعاد بريقه بشكل كبير وبات قريبًا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة المقبلة.





وربطت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة اسم محمد إبراهيم بالإنضمام إلى الأهلي وذلك في الوقت الذي تجددت فيه المفاوضات من جديد في الوقت الحالي بعد تألقه.





ومازال متبقي لمحمد إبراهيم موسم واحد في عقده مع مصر المقاصة وهو الأمر الذي سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه كما أن مصر المقاصة حصل على خدماته بدون دفع أي أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.





ويواجه الأهلي منافسة في الوقت الحالي من براميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب براميدز في الفوز بخدمات محمد إبراهيم لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.



