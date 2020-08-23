باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم بايرن ميونخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع صفقة دفاعية قوية من صفوف بايرن ميونخ الألماني ومنافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الناديان الفرنسي والألماني سيتقابلان مساء الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة في اللقاء الذي سيقوده الحكم الإيطالي دانييلي إرساتو.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالتعاقد مع المدافع بنيامين بافارد الذي انتقل قبل موسم إلى بايرن ميونخ من صفوف شتوتجارت الألماني.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ليوناردو أروخو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي يرى في بافارد المدافع الذي يحلم بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام باريس سان جيرمان ببافارد جاء نظرًا لرحيل توماس مونييه ظهير الفريق الفرنسي الأيمن عقب نهاية عقده في شهر يونيو الماضي وانتقاله إلى بروسيا دورتموند الألماني.
ونوهت الصحيفة الفرنسية أنه يشارك في هذا المركز خلال مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا المدافع تيلو كيهرير ولكنه ليس كافيًا في ظل البطولات الكبرى التي ينافس عليها النادي الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن بافارد يستعد هو الآخر للمشاركة مع بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل في الفترة الماضية.

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