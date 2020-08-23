عمرو أديب يكشف عن سبب هزيمة الأهلي أمام الزمالك

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء نادي الزمالك، خلال مباراة القمة الـ120 أمام النادي الأهلي، ضمن مباريات الدوري الممتاز.





وقال "أديب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الغريب يا سادة إن أول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمة الأهلي وأنه لو كان مين موجود كانوا حيكسبوا، ولو مين كان فورمه كانوا حيسيطروا، ومحدش خالص يجيب سيره إن البطل اتهزم علشان سبب واضح: أن الزمالك كان أحسن وأقوى وأجمد وأحرف وزمااااااااالك".





هذا وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام الزمالك بالقمة 120.





وانفرد فايلر بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة مباشرة ً، ووجه العتاب على المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الدوري العام.





وتأخر المدرب السويسري، عن المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده بعد المباراة، بسبب عدم رغبته في الخروج من غرفة الملابس عقب الهزيمة.



