أمينة خليل تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس "توأم روحي".. ومفاجأة عن الدور الذي تلعبه في الفيلم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم "تؤام روحي"، معبرة عن ذلك قائلة"أول ماسمعت القصة من المخرج عثمان أبو لبن وافقت علطول من غير ماقرأ الأسكربت".


وأضافت أمينة خليل ل"الفجر الفني" أنها تجسد أكثر من شخصية في الفيلم، ومتحمسة للفيلم بشكل كبير، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.


وعن كواليس العمل بينها وبين حسن الرداد، قالت أمينة "حسن ممثل رائع وصديق قبل كل شيء، ومحترم ومتحمس لشغله، ويجعل من حوله يتحمس بحماسه".


يذكر أن فيلم "توأم روحي"، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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