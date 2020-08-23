خبير اقتصادي: مصر من أوائل الدول المساندة للبنان (فيديو)

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف، بخصوص تطوير وتحديث كل ما يخص الخطاب الديني والدعوة الإسلامية في مصر والشرق الأوسط.









وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم موارد وزارة الأوقاف سواء من خلال الإيجارات أو استثمار المشروعات المملوكة لوزارة الأوقاف بالشكل الأمثل.





وفي سياق آخر، قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن اليوم شهد وصول الطائرة الثانية عشر من المساعدات المصرية المواجهة للبنان، في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مساعدات لبيروت لمواجهة أزمة مرفأ بيروت.





ولفت إلى أن مصر كانت أول دولة من دول العالم في توجيه المساعدات وسبل الإغاثة المتكاملة لبيروت، وهذا يأتي في إطار دور القاهرة الرائد في العالم العربي بشكل عام.





نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية.





وأوضح الفيديو، أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا للدور المصري الرائد، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.





وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملتين بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في رحلتها السادسة، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.





تأتى تلك المساعدات تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التي يعانى منها الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت.





وأكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، الحرص البالغ للدولة المصرية على التضامن مع لبنان وشعبه في محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرًا إلى توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة، وذلك من خلال إقامة الجسر الجوي الإغاثي من القاهرة إلى بيروت والذي انطلق بالفعل.





جاء ذلك في تصريح للسفير الدكتور ياسر علوي، عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.





واستعرض السفير المصري أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها مصر لصالح لبنان في سبيل تجاوزه محنة انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياته الكارثية على العاصمة، إلى جانب الوقوف على تقييم رئيس المجلس النيابي لنتائج وحجم الكارثة.





وأشار سفير مصر إلى أن الجسر الجوي الإغاثي يضم 4 طائرات كبرى ويشمل 4 مكونات رئيسية، تتمثل في المواد الطبية والأدوية التي تسلمت جانب كبير منها بالفعل الحكومة اللبنانية أمس، إلى جانب الدقيق والطحين لتعويض الخسائر التي أصابت صوامع القمح بميناء بيروت البحري جراء الانفجار.





وأضاف أن المكون الثالث من الجسر الجوي سيشمل وصول مجموعات من الفرق الطبية المتخصصة، وأنه يجري حاليًا التواصل مع المستشفيات اللبنانية لبحث احتياجاتها من التخصصات المطلوبة وتوزيع الطواقم الطبية عليها، في حين أن المكون الرابع يتمثل في مواد أساسية لإعادة الإعمار ويساهم في تقديمها اتحاد الصناعات ومن بينها الزجاج والألومنيوم، وذلك في ضوء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المنشآت والمباني جراء الموجة الانفجارية الهائلة.



