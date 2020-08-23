حسن الرداد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "توأم روحي"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته الشديدة ببطولة فيلم "توأم روحي"، موضحاً أن ماجذبه للمشاركة في هذا العمل هو أنه منذ فترة طويلة يرغبفي تقديم عمل رومانسى وعندما عرض عليه الفيلم أعجب به ولم يتردد لحظة واحدة في قبوله.

وكشف "الرداد" لـ"الفجر الفني" أنه يجسد في الفيلم شخصية شاب يتعرض لمعاناة كبيرة جداً ومن خلال هذه المعاناة تدور أحداث الفيلم

وأوضح أن الشخصية كانت صعبة جدًا في تجسيدها لأنها تحتوي على تفاصيل كثيرة.

 فيلم "توأم روحي"، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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