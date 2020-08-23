بعد موقعة القمة.. كشف حساب فايلر مع الأهلي في الدوري (أرقام)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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خسر فريق الأهلي أمام غريمه الزمالك بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد هذه الهزيمة الأولي للأهلي في الدوري هذا الموسم خلال 21 مباراة، حيث حقق 18 انتصارا وتعادلين، قبل تلقيه أول هزيمة بالبطولة المحلية على يد غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت، ليبقي المارد الأحمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي؟

خاض "فايلر" 21 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز (18 انتصارا – تعادلين – هزيمة وحيدة)، سجل لاعبو الفريق 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحصد 56 نقطة يتصدر بها ترتيب المسابقة.

بينما قاد المدرب السويسري الأهلي في 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا (6 انتصارات – 3 تعادلات - هزيمة)، سجل الفريق 16 هدفا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وصعد بالفريق لنصف النهائي وتنتظره مواجهة قوية ضد الوداد المغربي.

قاد الأهلي في مباراتين ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك، فاز الأولي 3 / 2 وتوج بلقب البطولة، بينما انتهت الثانية بالتعادل السلبي وحسمها الأبيض بركلات الترجيح 4/3.

وخاض مع الفريق الأهلاوي مباراة وحيدة بكأس مصر فاز بها 3/1، وصعد بالفريق لدور الـ16 بالبطولة المحلية.

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