تعليق ناري من أمير مرتضى بعد فوز الزمالك بالقمة

قدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الشكر لله ثم اللاعبين على الانتصار الذي حققه اليوم على الأهلي.





وحسم نادي الزمالك القمة رقم 120 أمام الأهلي في الدوري المصري، بفوزه اليوم السبت، 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.





وقال أمير مرتضى منصور عقب انتهاء المباراة مباشرة: " أقول للذين كانوا يرددون بأن الزمالك يهرب من المباريات، أننا حققنا الفوز ولعبنا اخر ربع ساعه بعشرة لاعبين وهذا أكبر رد علي المشككين".





أضاف أمير مرتضى منصور: "أرى أن نبدأ موسم جديد واقول ذلك ونحن فائزين بثلاثة أهداف.





ونفى أمير مرتضى منصور حدوث مشاجره بين اللاعبين قبل المباراة قائلاً: " اللاعبين كسبوا المباراه وهم يد واحدة وهذا أكبر رد علي أصحاب الشائعات





وشدد أمير مرتضى منصور: "نادي الزمالك يستطيع أن يتعاقد مع أي لاعب ولكن نحن نتعاقد وفق احتياجاتنا فقط، مؤكداً أن لاعبي الزمالك رجالة وعلي قلب رجل واحد".

وعن المكافآت قال المشرف العام على فريق الزمالك: "بالنسبة للمكافآت أمر بين المستشار مرتضى منصور واللاعبين".