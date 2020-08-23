"فوز مستحق" كريم فهمي يهنئ جمهور الزمالك بالفوز على الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
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هنأ الفنان كريم فهمي، جمهور نادي الزمالك بعد فوزه اليوم علي النادي الأهلي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق" فهمي" قائلاً: "مبروك جمهور نادي الزمالك فوز مستحق علي الحلوة والمرة معاك يا أهلي".

يشار إلي أن الزمالك فاز على الأهلي 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة اليوم .

و رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، ليقلل الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

وخاض كريم فهمي في مسلسل و" نحب تاني ليه" في السباق الرمضاني مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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